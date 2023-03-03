Происшествия

Упавший с крыши снег снёс двух россиянок на дорогу. ВИДЕО

Глыба снега сошла на двух женщин в городе Тайга Кемеровской области, пострадавших отбросило на дорогу, прокуратура по данному факту проводит проверку.

Видео, на котором глыба снега падает со здания на проходящих мимо по обочине двух женщин, сбивает их с ног и выносит на проезжую часть, распространилось в соцсетях, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что инцидент произошел еще 24 февраля.

«Прокуратурой Кемеровской области на основании информации, опубликованной в СМИ, организована проверка исполнения законодательства о благоустройстве, в связи со сходом снега с крыши здания в городе Тайге, в ходе которой будет дана оценка действиям собственника строения по своевременной очистке кровли от снега и наледи», – сообщили в региональном ведомстве.