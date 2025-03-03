Культура

Графику художника, прошедшего от Невы до Эльбы, представляет «Михайловское» в год 80-летия Великой Победы

Небольшую виртуальную выставку произведений художника-фронтовика Владимира Ветрогонского открыл сегодня, 4 марта, в своём официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте» Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей, эта публикация размещена под новой, открытой к 80-летию Великой Победы, рубрикой многолетнего интернет-проекта Пушкинского заповедника — #художник_и_музей_ВОВ.

Владимир Ветрогонский. Дорога (1957). Из фондов «Михайловского»

На Великую Отечественную художник ушёл добровольцем, рассказали в музее. «…Я прошёл боевой путь от Невы до Эльбы, — будет вспоминать он потом. — С войны вернулись трое: мать, я и мой брат Михаил — половина семьи. Бабушка умерла в блокаду, старший брат Николай пропал без вести под Брестом. В квартире, где жила наша семья с 1929 года, где мы боролись с голодом, откуда все ушли на фронт, было пусто. Я вспомнил, что половину мебели мы сожгли в блокаду, а половину отдали соседке за кусок блокадного дурандового хлеба. Может быть, вернуть эту мебель обратно? «Не делай этого, сынок! — сказала мне мать. — Быть может, тот кусок хлеба спас нам жизнь, довёл нас до Берлина и, возможно, сделает из тебя художника…».

Творческая судьба Владимира Ветрогонского была тесно связана с Пушкинским заповедником, со Святогорьем. После окончания Великой Отечественной войны он стал студентом, затем аспирантом и позже преподавателем графического факультета Института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, а уже с 1957 года оказался в числе первых руководителей летних творческих практик студентов-«репинцев» в «Михайловском».

Графические листы, датированные именно тем, 1957 годом, музей-заповедник сегодня и предлагает вниманию подписчиков и гостей своего сообщества в социальной сети, особо отмечая, что все эти работы поступили в фонды в 2023 году.

В «Михайловском» также напомнили, что Владимир Ветрогонский — народный художник РСФСР, а его ратный труд отмечен медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», «За взятие Кёнигсберга», «За оборону Ленинграда».

Владимир Ветрогонский. Тригорское (1959). Из фондов «Михайловского»

В «Михайловском» добавили, что, судя по числу просмотров и разного рода откликов, интернет-проект «Художник и музей» пользуется заслуженным вниманием интернет-пользователей. Здесь, под пушкинской рубрикой «Везде передо мной подвижные картины…», сотрудники заповедника регулярно знакомят своих виртуальных посетителей с творчеством живописцев и графиков, в разные годы запечатлевших Пушкиногорье. В «Михайловском» убеждены, что цифровые экспозиции, при всей их внешней скромности, весьма и весьма значимы: «Это самый простой и в то же время достаточно действенный способ показать большому количеству людей вещи из музейного собрания; возможно, после этого знакомства кому-нибудь захочется побывать в выставочных залах Пушкинского заповедника и без «посредничества» электронных средств коммуникации».