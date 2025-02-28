В Великолукском районе в пруду утонула 8-летняя девочка

В Великолукском районе проводится проверка по сообщению о гибели ребенка в водоеме, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.
Накануне в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в искусственном пруду на территории одного из частных домов в деревне Трубичино Великолукского района тела ребенка с признаками утопления.
По полученной следствием информации, погибшей является пропавшая накануне 8-летняя девочка, проживавшая в соседнем доме. В ходе проводимых поисковых мероприятий тело малолетней обнаружено в искусственном пруду под проломленной ледяной поверхностью.
В настоящее время по материалу проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.