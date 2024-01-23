Происшествия

Кровля жилого дома сгорела в островской деревне Беляево

Пожар произошел в жилом доме в деревне Беляево Островского района 22 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомство о пожаре на улице Заречной сообщили в 13:53. В жилом доме сгорела кровля.

Предположительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

Спасти от распространения огня смогли жилой дом и две хозяйственные постройки.

В этот же день в 6:56 стало известно о пожаре на улице Шоссейной в деревне Башово Локнянского района. Сгорели три бесхозных строения. По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Спасти от огня удалось жилой дом и две хозяйственные постройки.