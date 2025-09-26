Баня горела в порховской деревне Козлово

Возгорание бани произошло в деревне Козлово Порховского муниципального округа 30 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.
Фото и видео: ГУ МЧС РФ по Псковской области
В 18:06 пожарные МЧС России ликвидировали возгорание. Возможной причиной стало короткое замыкание внутри строения. Огнеборцы спасли жилой дом.
Затем, в 19:29, пожарные МЧС России ликвидировали возгорание дачного дома в деревне Опочицы Псковского района. Причиной, предположительно, стал аварийный режим работы электрооборудования внутри дома.
Огнеборцы эвакуировали два газовых баллона.
Привлекались 12 специалистов и четыре единицы техники.