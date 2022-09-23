В России и мире

Матвиенко предложила парламентариям Украины сесть за стол переговоров

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на площадке парламентской G20 в Индонезии пригласила парламент Украины сесть за стол переговоров, отметив, что Россия выступает за мирное урегулирование кризиса.

«Давайте прямо сегодня на площадке парламентской "двадцатки" сядем за стол переговоров. Парламент России, парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договоренности», — цитирует председателя Совфеда 6 октября на саммите спикеров парламентов стран G20 «Парламентская газета».

Она подчеркнула, что Россия неоднократно предлагала переговоры по урегулированию внутриукраинского кризиса и уже практически были достигнуты договоренности в Стамбуле, но Украина, тогда очевидно находясь под внешним управлением, отказалась от этих договоренностей.

«Мы снова говорим: мы за переговоры, мы за диалог, мы за мирное политическое решение этого кризиса! Давайте договариваться и садиться за стол переговоров», — заключила Валентина Матвиенко.

Напомним, 30 сентября президент России Владимир Путин в георгиевском зале Большого Кремлевского дворца подписал договоры о вступлении в состав России территорий Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Также он призвал Киев прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.