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Вениамин Смехов о стихотворной исповеди, своей книге и Пскове

01.06.2021 16:42|ПсковКомментариев: 0

Советский и российский актер театра, кино и телевидения Вениамин Смехов в преддверии творческого вечера «Несерьезная исповедь» рассказал журналистам, чего следует ожидать псковским зрителям от творческого вечера, какие знакомства подтолкнули его к написанию книги «Жизнь в гостях» и чем его возмутил памятник Ленину на центральной площади города.

 

«Это такой особый жанр, который естественным образом родился в золотой век театра на Таганке, когда билеты достать было невозможно, а хороших людей, которые хотели дышать этим театральным воздухом, было много. Мы придумали такие встречи, чтобы доставлять радость людям. Вечера поэзии проходили в студенческих аудиториях, военных частях и на так называемых "почтовых ящиках". К театру на Таганке тогда было особое, усиленное внимание, как к театру, который приносит вред молодежи, но все-таки мы жили и делали это успешно», - прокомментировал Вениамин Смехов формат спектакля.

Актер добавил, что он сам воспитывался на таких встречах вместе с Владимиром Высоцким, Борисом Хмельницким и Станиславом Золотухиным. 

По словам Вениамина Смехова, жанр спектакля совмещает в себе исполнение лирических фрагментов и рассказов. Артист добавил, что самое точное определение для его спектакля дал режиссер Петр Фоменко - «откровение в стихах и в прозах». 

«Говорят, что мои исповеди "хватают" зрителя. Вот и сегодня я буду стараться схватить его!» - добавил Вениамин Смехов.

Актер убежден, зритель никогда не окажется на одном уровне с автором и исполнителем спектакля. Он может забраться выше, может оказаться где-то по соседству или ниже, но на одном уровне не будет никогда, рассказывает артист. Публика каждый раз по-разному реагирует на стихотворения, ведь это, все же, театр. 

Также Вениамин Смехов презентовал свою книгу «Жизнь в гостях». Инициировала написание книги жена актера - Галина Аксенова.

«400 страниц книги вмещают в себя 8 глав. Такую восьмиглавую жизнь я проживаю. Юрий Ким в отзыве о книге отметил, что ее можно начинать читать с любого места, потому что каждая глава - это своего рода новый жанр. В целом же книга в жанре джазовой импровизации», - отметил Вениамин Смехов.

Среди людей, которых актер знал лично, выделяются Лиля Брик, Николай Эрдман («отец» современных драматургов), Владимир Высоцкий, Юрий Любимов, Петр Фоменко. История знакомства с каждым из них нашла отражение в книге.

Отвечая на вопрос журналиста о любимых и ныне живущих поэтах, Вениамин Смехов подчеркнул, что в последнее время произошел театральный и поэтический бум, во время которого появилось много молодых авторов. Кроме того, актер выделил Анатолия Наймана, Александра Кушлера, Сергея Гандлевского, Веру Полозкову. Также артист отметил поэтов-бардов - Булата Окуджаву, Владимира Высоцкого, Александра Галича и Юрия Кима. 

«Но и те, кто уже ушел из жизни, для меня по-прежнему остаются близкими людьми», - поделился Вениамин Смехов.

В завершение встречи актер отметил, что у него сложилось особое отношение к Пскову. Вениамин Смехов выразил благодарность художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрию Месхиеву за приглашение и экскурсию по городу.

«Внешне город поражает, и это вы сами знаете. Какой-то он белоглавый, белокремлевский. Самое большое удивление у меня вызывает то, что в сравнительно небольшом городе стоят рядом 42 храма, скромный памятник Кирову, памятник княгине Ольге и большой, крупный памятник человеку, который требовал уничтожить церкви. Памятник Ленину стоит прямо на центральной площади города, у Кремля. Это попустительство, за которое нашему поколению должно "попасть" от последующих», - поделился впечатлением Вениамин Смехов и добавил, что лишний раз убедился в правильности поговорки Москва - не Россия.

Теги: #театр #спектакль #пресс-конференция
Источник: Псковская Лента Новостей
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