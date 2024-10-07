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Главный режиссер Калининградского театра кукол: Нам было очень важно приехать именно в Псков

Для Калининградского областного театра кукол гастроли в Псков стали значимым событием. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Беседка» рассказал главный режиссер Калининградского театра кукол Дмитрий Смагин.

Калининградский театр кукол с 8 по 13 октября находится на гастролях в Пскове. Для театра это знаковое событие, поскольку в прошлом основными направлениями гастрольной деятельности были Польша, Литва и Германия.

По словам главного режиссера театра Дмитрия Смагина, российские гастроли стали для труппы важным и долгожданным шагом.

«Для нас выехать в Россию - это очень большое событие. Мы уже на протяжении нескольких лет осваиваем и даже знакомимся с Россией», - сказал Дмитрий Смагин.

Главный режиссер театра особо подчеркнул значимость гастролей в Пскове: «Мы очень трепетно готовились к этим гастролям. Нам было очень важно приехать именно в Псков. Мы привыкли к черепице, но тут натуральный камень, белый камень, такая архитектурная постройка как Кремль... Поэтому мы очень трепетно готовились к этим гастролям».

Актеры театра не только показывают свои спектакли, но и знакомятся с историей и культурой Пскова.

«Я думаю, мы еще побываем много где, и в музеях, и в прочих культурных организациях. Поэтому мы даже не столько готовились, сколько мы предвосхищали события, и мы жили этим событием», - заключил Дмитрий Смагин.

Подробнее о «Больших гастролях» Калининградского театра кукол в Пскове слушайте в программе «Беседка» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) завтра, 9 октября, в 12.00.