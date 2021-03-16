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Юбилейный концерт хореографов колледжа искусств пройдет в Пскове

Концерт к 55-летию со дня образования специализации «Хореографическое творчество» пройдет в Псковском областном колледже искусств 14 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

На сцену выйдет хореографический ансамбль «Юность» (руководитель Алена Тагирова), который представит студентам и преподавателям колледжа свою юбилейную программу «Танец, мы тебе верны!».

Зрителей ожидают разножанровые постановки и танцевальные зарисовки педагогов-хореографов колледжа: заслуженного работника культуры РФ Ирины Федоровой, Татьяны Васильевой, Юлии Филипповой и Алены Тагировой.

В программе юбилейного вечера прозвучат поздравления выпускников колледжа разных лет, которые сегодня руководят хореографическими коллективами города и области, являются директорами домов культуры, а также артистами известных российских танцевальных коллективов.

Концерт состоится 14 мая в 18.00 в концертном зале отделения культуры и искусств Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова (Набат, 5).