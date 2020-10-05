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10 ноября объявят лауреатов «Золотой маски», псковский «Ревизор» представлен в пяти номинациях

09.11.2020 18:50|ПсковКомментариев: 0

10 ноября состоится церемония награждения лауреатов национальной театральной премии «Золотая маска». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина, из-за резкого увеличения числа заболевших коронавирусом дирекция премии перенесла церемонию объявления лауреатов в виртуальное пространство. Лауреатов назовут во время онлайн-трансляции 10 ноября в 12:00. И это уникальный случай, когда зрителем церемонии главной театральной премии страны может стать каждый.

«Ревизор» Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина борется за «Золотую Маску» в пяти номинациях: «Лучший драматический спектакль большой формы», «Лучший режиссер» (Петр Шерешевский), «Лучшая мужская роль» (Евгений Терских), «Лучшая женская роль второго плана» (Дарья Чураева), «Лучшая мужская роль второго плана» (Виктор Яковлев).

Премьера спектакля состоялась 6 сентября 2018 года, с тех пор «Ревизор» участвовал во Всероссийском фестивале «Реальный театр» в Екатеринбурге, фестивале «Осенний марафон» в Петербурге. Спектакль играли в Новороссийске, Великом Новгороде, Великих Луках. «Ревизора» Петра Шерешевского Псковский театр драмы представил жюри премии летом этого года.

«Оглядываясь кругом, мы с прискорбием должны констатировать, что в России за без малого двести лет не изменилось ничего. Но чтобы зритель мог ощутить это кожей, нам кажется неверным рассказывать историю, случившуюся когда-то, давным-давно. Чтобы оставаться верными духу и смыслу, а не букве Гоголя, мы должны взглянуть через его текст на современное нам общество. Поэтому мы постарались пройти по грани гиперреализма, рассказывая эту историю с достоверностью даже не театральной, но кинематографической. Спектакль – как натуралистическое кино, снимаемое на наших глазах. Но если взглянуть на “Ревизора” с точки зрения эстетической, мы увидим, что это не бытописательство. А сконцентрированная в маленьком провинциальном городке модель мира. Взгляд на “человеков”, позабывших, что у них она есть, эта самая душа. И неведомо, как напомнит нам мир о том, что мы рождены на этой земле не для того, чтобы вкусно есть и сладко спать, но для чего-то большего. Поэтому из гиперреализма необходимо “выпадать” в гротесковый абсурд, морок, сон… За счет этой смены стиля, сочетания несочетаемого высекается объем художественного высказывания» (режиссер Петр Шерешевский).

На главную театральную премию страны «Золотая маска» в номинации «Лучший драматический спектакль большой формы» также выдвинуты спектакли «Гоголь-центра» («Барокко», «Спасти орхидею»), «Чехов-центра» из Южно-Сахалинска («Гроза»), Омского театра драмы («Дракон»), Театра Наций («Иранская конференция»), Театра имени Ленсовета («Русская матрица»), МХТ им. Чехова («Сережа»), Александринского театра («Сирано де Бержерак»).

Онлайн-трансляция церемонии вручения премии «Золотая маска» пройдет 10 ноября в 12:00 по московскому времени на портале «Рамблер» и будет доступна в прямом эфире не только для номинантов, но для всех заинтересованных зрителей.

Всех желающих приглашают поддержать театр.

Профиль спектакля Псковского академического театра драмы «Ревизор» на сайте премии.

Теги: #театр #премия
Источник: Псковская Лента Новостей
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