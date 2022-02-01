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Псковский драмтеатр получил награду Яндекса «Хорошее место – 2021»

Псковский драмтеатр получил награду Яндекса «Хорошее место – 2021». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Пользователи Яндекса поставили высокие оценки и оставили множество положительных отзывов Псковскому академическому театру драмы имени А. С. Пушкина, что принесло ему награду «Хорошее место – 2021».

«“Хорошее место” – специальный знак для самых любимых организаций. Пользователи Яндекса оставили много хороших отзывов и поставили высокие оценки этому месту. Стоит обратить на него внимание», – пояснили в Яндексе.

Отзывы зрителей очень важны для сотрудников театра, отметили в пресс-службе.

«Мы искренне рады, что наш театр стал для вас местом, в которое хочется возвращаться, что наш театр приносит вам положительные эмоции, разжигает огонек в ваших сердцах. Мы благодарим наших зрителей за теплые слова и конструктивную критику, за неравнодушие и участие в жизни театра. До встречи в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина!» - подчеркнули в пресс-службе.