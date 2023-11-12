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Названа особенность стенда Псковской области на выставке «Россия»

Стенд Псковской области смог сохранить самобытность региона, не уходя при дизайне в хайтек. Такое мнение в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) озвучил ведущий профконсультант Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов.

«Почему мне нравится наш стенд больше, чем остальные? Все ударились в какой-то хайтек, гигантские экраны, какие-то проекции. У нас осталась наша самобытность. Получился душевный стенд. Есть куда Пскову расти и работать в плане узнаваемости. Если до Уральских гор город Псков еще примерно знают, то за Уральскими горами - не все. Даже названия не знают. Выставка сделана для того, чтобы регионы показали свои достижения. Это точно не туристическая выставка. Все показывают свои достижения», - сказал он.

По мнению Дмитрия Волхонова, для Псковской области эта выставка поможет сделать регион узнаваемым. Кроме того, он объяснил, почему для проведения Дня Псковской области была выбрана такая программа.

«Мы подумали, что нам нужно показать: больше всего и разного или с небольшой, легкой выгодой для Псковской области. После выступления губернатора мы приглашали всех на 225-летие Александра Сергеевича Пушкина. В следующем году у нас Дни Пушкинской поэзии и культуры. Это, наверное, будет самое главное мероприятие года. У нас выступили брасс-квинтет из Губернаторского симфонического оркестра и чтец из великолукского театра. Вечером у нас была музыкальная часть, которая состояла из двух отрезков. Первое - ансамбль "Сказ". После ансамбля "Сказ" выступала Лиза Матрешка со своим материалом, не как кавер-бэнд, что на самом деле нас очень радует. Люди растут и вырастают в настоящие самостоятельные группы», - заключил он.