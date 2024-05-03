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Театрализованное шествие-конкурс пройдет в рамках Дней Пушкинской поэзии

Театрализованное шествие-конкурс пройдет в рамках Дней Пушкинской поэзии и русской культуры в Пушкинских Горах 8 июня. Об этом сообщили в Telegram-канале театрально-концертной дирекции Псковской области.

К участию в мероприятии приглашаются творческие делегации до 20 человек из муниципалитетов Псковской области. В каждой команде обязательным условием является присутствие образа Александра Пушкина.

Конкурс состоит из двух частей: театрализованное шествие и театрализованная визитка.

Для участия в конкурсе необходимо до 24 мая подать заявку на электронную почту festival@ocntpskov.ru с пометкой «шествие».

По итогам конкурса жюри определит 3 победителей.

Призовой фонд:

1 место – 100 000 рублей;

2 место – 50 000 рублей;

3 место – 20 000 рублей.

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