Театрализованное шествие-конкурс пройдет в рамках Дней Пушкинской поэзии и русской культуры в Пушкинских Горах 8 июня. Об этом сообщили в Telegram-канале театрально-концертной дирекции Псковской области.
К участию в мероприятии приглашаются творческие делегации до 20 человек из муниципалитетов Псковской области. В каждой команде обязательным условием является присутствие образа Александра Пушкина.
Конкурс состоит из двух частей: театрализованное шествие и театрализованная визитка.
Для участия в конкурсе необходимо до 24 мая подать заявку на электронную почту festival@ocntpskov.ru с пометкой «шествие».
По итогам конкурса жюри определит 3 победителей.
Призовой фонд:
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