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Госпрограмму утилизации автомобилей предложили возобновить в России

Бизнес предложил возобновить государственную программу утилизации и дисконт на автомобили. Такую инициативу в Минпромторг направила ассоциация НСРО «Руслом.ком». Предлагается включить меру в план реализации Стратегии развития металлургической промышленности до 2030 года.

«При сдаче в лицензированный пункт переработки вышедшего из эксплуатации транспортного средства предлагается предоставлять сертификат на скидку не менее 150 тысяч рублей на покупку нового отечественного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания и 200-300 тысяч на электрокары российского производства», — сказал директор ассоциации Виктор Ковшевный.

В том числе ассоциация предлагает скидки на приобретение грузовиков (например, КамАЗы) — не менее 500 тысяч рублей, и легкий грузовой транспорт — от 200 тысяч, уточняют «Известия».

Также в числе предложений — создание инфраструктуры для переработки электрического транспорта, в том числе общественного. Для этих целей следует использовать утилизационный сбор, который выплачивают производители авто.

Госпрограмма утилизации проводилась в стране в 2010-2019 годах, тогда скидки составляли порядка 50 тысяч рублей за автомобиль.