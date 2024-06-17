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Особые условия предлагают псковичам при покупке автомобилей Changan

Включайте звук. Это не реклама — это любовь с первого взгляда!

Changan — когда ты выбираешь умом, но влюбляешься сердцем.

Интеллектуальные технологии, японская коробка автомат AISIN, максимальный комфорт, неповторимый дизайн и эргономика в салоне.

Только в июне — особые условия от руководителя отдела продаж, от которых не отказываются! Приезжайте в «Автосалон №1», улица Л. Поземского, 114.

Changan — продумано до мелочей, создано для тебя!

Влюбиться в Changan

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