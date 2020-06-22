Новая запрещающая разметка: 10 «левых» поворотов исчезло на улице Инженерной

Новая разметка на улице Инженерной в Пскове лишила горожан еще нескольких «левых поворотов». Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, «двойная сплошная» линия горизонтальной разметки появилась на участке улицы от дома №13-а до перекрестка с улицей Труда.
Разрыв в «двойной сплошной» имеется только на перекрестке с улицей Новоселов. Нетронутым остался разворот напротив дома №13-а, маневр по-прежнему разрешен разметкой и дорожными знаками. Линия также не доведена до самого перекрестка с улицей Труда, благодаря чему сохранился поворот налево к автомойке «777».
Во всех остальных местах левые повороты запрещены. На Яндекс-картах 2016 года видны еще 10 поворотов, все они сейчас оказались под запретом:
22 июня в Пскове состоится заседание комиссии по безопасности дорожного движения. Ожидается, что одним из основных вопросов станет новая дорожная разметка на Рижском и Октябрьском проспектах, улицах Коммунальной, Вокзальной, Маргелова и других. «Двойная сплошная» линия разметки поменяла схемы движение, создав ряд серьезных неудобств для водителей. Усложнилась транспортная доступность к нескольким социальным объектам (детской областной больнице, городской поликлинике, перинатальному центру и другим). Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал эту разметку ошибочной.