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Ремонт большинства псковских дорог по нацпроекту планируется закончить к 1 сентября

К 1 сентября в Псковской области планируется закончить ремонт большинства дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин 23 июня во время прямого эфира на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове рассказал о промежуточных этапах реализации проекта в 2020 году.

Основные торги получилось провести в зимний период и начале весны, что позволило своевременно приступить к работе. В феврале некоторые подрядчики вышли на объекты и завершили некоторые работы в начале мая.

В ближайшее время на региональной сети дорог будут введены в эксплуатацию участки автодорог Большая дуга - Стороп, Псков - Гдов - Сланцы, Струги Красные - Ляды. На остальных объектах работы ведутся. Где-то уложен верхний слой асфальта, дело остается за приведением в порядок обочин и разметки.

Что касается безопасности дорожного движения, то закончены работы по освещению пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений на региональных дорогах. Около школ дороги оснащены светофорами, установлено ограждение. Эта работа будет продолжена. Будут освещаться остановочные пункты и пешеходные переходы.

В Пскове идут приемочные процедуры на улицах Боровой и Черняховского. Уложен асфальт на объездной дороге под виадуком на улице, соединяющей Вокзальную и Льва Толстого. Ремонт улицы Речной завершен, площадь Декабриста Пущина отфрезерована, ждет ремонта асфальтового покрытия.

Продолжаются работы по ремонту Рижского проспекта, подрядчик справляется достаточно быстро. «В принципе, в этом году есть много положительных моментов в части работы подрядчика. Очень оперативно работают и отзываются на замечания, которые возникают в ходе исполнения, пожелания местных жителей добавляем и устраняем», - рассказал Борис Елкин.

На Рижском проспекте остается напряженным участок от площади Ленина до моста с интенсивным движением и несколькими автобусными маршрутами. Сейчас ведутся работы на участке между улицами Киселева и Петровской, их планируют закончить до 1 июля.

По словам Бориса Елкина, в октябре все работы планируется закончить, если не придут дополнительные федеральные средства (потребности и запросы есть). Основные работы должны закончиться до 1 сентября. Небольшие участки будут оставлены на сентябрь и октябрь, если позволит погода. По Пскову основная часть работ может быть закончена к Дню города.

В целом, на начало 2020 года количество дорог в нормативном состоянии достигло показателя 32%. До конца года задача достичь 34%. Борис Елкин не исключает, что это количество может быть перевыполнено за счет экономии от торгов.