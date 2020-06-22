←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
План Б На Инженерной
Новые Видеокамеры
Поземсклэнд Что изменится
И тебя выпрямят...
Послали В дальнее путешествие
Все ограничения движения
Объездная ждет ремонта
Где заправить Кондиционер
ещё АвтоМир / Дороги 22.06.2020 11:431 Новая запрещающая разметка: 10 «левых» поворотов исчезло на улице Инженерной 23.06.2020 17:250 Ремонт большинства псковских дорог по нацпроекту планируется закончить к 1 сентября 23.06.2020 16:260 Дополнительный пешеходный переход через улицу Алмазную появится в Пскове 23.06.2020 15:080 «Эхономика» с Борисом Елкиным. ВИДЕО 23.06.2020 14:140 Дополнительные деньги в Пскове могут направить на ремонт улиц частного сектора 23.06.2020 13:530 Октябрьский проспект Пскова может быть отремонтирован в 2021 году
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

Ремонт большинства псковских дорог по нацпроекту планируется закончить к 1 сентября

23.06.2020 17:25|ПсковКомментариев: 0

К 1 сентября в Псковской области планируется закончить ремонт большинства дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин 23 июня во время прямого эфира на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове рассказал о промежуточных этапах реализации проекта в 2020 году.

Основные торги получилось провести в зимний период и начале весны, что позволило своевременно приступить к работе. В феврале некоторые подрядчики вышли на объекты и завершили некоторые работы в начале мая.

В ближайшее время на региональной сети дорог будут введены в эксплуатацию участки автодорог Большая дуга - Стороп, Псков - Гдов - Сланцы, Струги Красные - Ляды. На остальных объектах работы ведутся. Где-то уложен верхний слой асфальта, дело остается за приведением в порядок обочин и разметки.

Что касается безопасности дорожного движения, то закончены работы по освещению пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений на региональных дорогах. Около школ дороги оснащены светофорами, установлено ограждение. Эта работа будет продолжена. Будут освещаться остановочные пункты и пешеходные переходы.

В Пскове идут приемочные процедуры на улицах Боровой и Черняховского. Уложен асфальт на объездной дороге под виадуком на улице, соединяющей Вокзальную и Льва Толстого. Ремонт улицы Речной завершен, площадь Декабриста Пущина отфрезерована, ждет ремонта асфальтового покрытия.

Продолжаются работы по ремонту Рижского проспекта, подрядчик справляется достаточно быстро. «В принципе, в этом году есть много положительных моментов в части работы подрядчика. Очень оперативно работают и отзываются на замечания, которые возникают в ходе исполнения, пожелания местных жителей добавляем и устраняем», - рассказал Борис Елкин.

На Рижском проспекте остается напряженным участок от площади Ленина до моста с интенсивным движением и несколькими автобусными маршрутами. Сейчас ведутся работы на участке между улицами Киселева и Петровской, их планируют закончить до 1 июля.

По словам Бориса Елкина, в октябре все работы планируется закончить, если не придут дополнительные федеральные средства (потребности и запросы есть). Основные работы должны закончиться до 1 сентября. Небольшие участки будут оставлены на сентябрь и октябрь, если позволит погода. По Пскову основная часть работ может быть закончена к Дню города.

В целом, на начало 2020 года количество дорог в нормативном состоянии достигло показателя 32%. До конца года задача достичь 34%. Борис Елкин не исключает, что это количество может быть перевыполнено за счет экономии от торгов.

Теги: #ремонт дорог #БКАД
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Какая основная выгода при покупке подержанного автомобиля по сравнению с новым?
В опросе приняло участие 7898 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
23.06.2020, 17:250 Ремонт большинства псковских дорог по нацпроекту планируется закончить к 1 сентября 23.06.2020, 16:260 Дополнительный пешеходный переход через улицу Алмазную появится в Пскове 23.06.2020, 15:080 «Эхономика» с Борисом Елкиным. ВИДЕО 23.06.2020, 14:140 Дополнительные деньги в Пскове могут направить на ремонт улиц частного сектора
23.06.2020, 13:530 Октябрьский проспект Пскова может быть отремонтирован в 2021 году 23.06.2020, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Борисом Елкиным 23.06.2020, 12:390 Псковская область получит 50 млн рублей на дорожное строительство 23.06.2020, 12:021 «Нелогичный» светофор на перекрестке Коммунальная - Народная в Пскове предложили исправить
23.06.2020, 11:261 «Формула сити-менеджера»: Какие левые повороты в Пскове разрешат 23.06.2020, 09:390 «Псковпассажиравтотранс» опубликовал расписание движения автобусов 24 и 1 июля 22.06.2020, 22:543 Псковской области предрекли дефицит АЗС 22.06.2020, 22:250 «Псковский хлебокомбинат» хочет установить светофор на улице Шоссейной
22.06.2020, 20:541 Запрет на стоянку на улице Юности сохранится 22.06.2020, 20:110 Новый пешеходный переход появится на улице Звездной в Пскове 22.06.2020, 17:380 Олег Брячак попросил вернуть поворот налево возле рынка «Нива» 22.06.2020, 17:231 В Пскове восстановят несколько запрещенных новой разметкой поворотов
22.06.2020, 16:250 Пешеходный переход на пересечении улиц Леона Поземского и Александра Невского станет светлее 22.06.2020, 15:240 Завершен ремонт участка дороги Опочка - граница Белоруссией в Себежском районе 22.06.2020, 15:162 Интерактив: В Островском районе перекопана единственная дорога к пляжу 22.06.2020, 15:090 Вышла книга о сотрудниках ГИБДД Пскова и Великих Лук
22.06.2020, 15:051 Ремонт дорог и дворов в Пскове. ИНФОГРАФИКА 22.06.2020, 14:140 Верхний слой асфальта укладывают на Рижском проспекте в Пскове 22.06.2020, 13:320 Великолукский подросток получил условное наказание за кражу велосипеда 22.06.2020, 12:440 Пьяный водитель мотовездехода опрокинулся на Юбилейной в Пскове
22.06.2020, 11:431 Новая запрещающая разметка: 10 «левых» поворотов исчезло на улице Инженерной 22.06.2020, 11:175 Акция для всех автомобилистов «Весть Победы» пройдет в Пскове 24 июня 22.06.2020, 10:340 В Пскове ограничено движение транспорта на Рижском проспекте 22.06.2020, 07:260 В России создадут модель городского движения с «умной» инфраструктурой
21.06.2020, 16:020 Псковичей приглашают принять участие в семейном челендже по Правилам дорожного движения 21.06.2020, 12:441 Два человека пострадали в результате ДТП в Псковском районе. ФОТО 21.06.2020, 10:190 Водителя «пятерки» в Дедовичах поймали пьяным за рулем второй раз 20.06.2020, 21:180 Интерактив: В Пскове такие грязные светофоры, что непонятно, какой свет горит
20.06.2020, 16:583 Инвалидов предлагают обучать в автошколах за счет государства 20.06.2020, 16:410 В Гдовском районе водитель скрутил номера со своего авто и сбежал с места ДТП 20.06.2020, 15:220 Лосенок погиб от удара об иномарку в Гдовском районе 20.06.2020, 14:420 Дорогу Великие Луки - Усвяты ремонтируют по технологии, впервые применяемой в Псковской области. ФОТО
20.06.2020, 13:021 В Псковском районе грузовик сбил велосипедиста 20.06.2020, 12:420 Пассажиры двух иномарок пострадали в ДТП в Порховском районе 20.06.2020, 10:581 Вопрос с неправильной разметкой в Пскове будет окончательно решен на следующей неделе 19.06.2020, 21:598 Ефремов не выйдет живым из тюрьмы, заявил судимый актер Долинский
19.06.2020, 19:440 61 нарушение ПДД водителями микроавтобусов выявлено в Пскове за 5 месяцев 19.06.2020, 17:180 Ремонт дороги на улице Лесной в Пскове будет проведен до конца ноября 19.06.2020, 17:171 Губернатор отменил требование о сокращении количества автобусных рейсов 19.06.2020, 15:550 С 22 июня возобновляются рейсы автобусов в Крипецкое и Корлы
19.06.2020, 15:390 С 1 июля в Псковской области начнут продавать льготные проездные 19.06.2020, 15:310 Участок дороги на улице Набат перекроют в Пскове на следующей неделе 19.06.2020, 14:560 Фотофакт: Пешеходов призывают шагать осторожно 19.06.2020, 13:251 «Рено» и «Шкода» столкнулись на перекрестке Коммунальная - Петровская в Пскове
19.06.2020, 12:210 Где заправить и где починить кондиционер машины в Пскове 19.06.2020, 10:360 Отремонтировать несколько дорог в Порхове требует прокуратура 19.06.2020, 09:331 Фотофакт: Два новых арт-объекта появились в Пскове 18.06.2020, 17:520 Пешеходный переход на дамбе снабдили зеленой табличкой для пешеходов
18.06.2020, 17:480 ГИБДД советует брать с собой медикаменты от резкого перепада давления в жару 18.06.2020, 14:430 У автобусной остановки «улица Печорская» в Пскове устранили колейность 18.06.2020, 14:200 Порхович будет наказан за «пьяную» езду на мопеде 18.06.2020, 11:270 Фотофакт: На Текстильной запретили стоянку транспорта
18.06.2020, 09:410 Возобновляются рейсы автобуса №107 из Пскова в Палкино и обратно 18.06.2020, 08:420 Снизить транспортный налог на 2020 год предлагают в Госдуме 18.06.2020, 08:086 «Жахнуть» весь город двойной сплошной 17.06.2020, 22:493 Фотофакт: Дорожную разметку исправляют на улице Рокоссовского в Пскове
17.06.2020, 22:210 Цена бензина Аи-95 обновила исторический максимум 17.06.2020, 21:130 До 20 июня завершится ремонт еще одного участка Рижского проспекта в Пскове 17.06.2020, 17:240 В деревне Москота Псковского района отремонтирована центральная улица 17.06.2020, 15:312 Автобус сбил подростка в Псковском районе, полиция ищет свидетелей
17.06.2020, 12:270 Как поставить место для автомобиля на учет, разъяснили в псковской Кадастровой палате 17.06.2020, 11:001 Псковская область заказала услуги по паспортизации дорог на 81 миллион рублей 17.06.2020, 10:319 Фотофакт: Четверная сплошная разметка на улице Рокоссовского 17.06.2020, 09:060 Грузовик MAN и «Фольксваген» столкнулись на улице Чудской в Пскове
17.06.2020, 07:050 Национальный стандарт по летнему содержанию автодорог разработан в России 16.06.2020, 22:043 Снятие тонировки сразу после остановки сотрудником ГИБДД не спасет от штрафа 16.06.2020, 21:355 Фотофакт: Новая разметка заставляет автобусы «Псковпассажиравтотранса» нарушать правила 16.06.2020, 21:000 Проезд у здания псковской областной библиотеки отремонтируют почти за 4 млн рублей
16.06.2020, 19:111 ФАС приостановила выбор организации для установки 11 камер фотовидеофиксации в Псковской области 16.06.2020, 18:151 Вопрос о новой дорожной разметке задал пскович на сайте губернатора 16.06.2020, 14:050 Водитель «Ауди» въехал в дерево и автобусную остановку в Пскове 16.06.2020, 12:248 Губернатор остался доволен качеством и темпами дорожных работ в Пскове
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.