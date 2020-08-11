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Борис Елкин о велодорожке на Рижском проспекте: Главное, закольцевать маршрут

Главная задача при создании велодорожки на Рижском проспекте в Пскове - закольцевать маршрут. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин на пресс-конференции 13 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вопрос о создании велодорожки ранее задал губернатор Михаил Ведерников в ходе осмотра дороги. Сейчас эту возможность прорабатывают специалисты.

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Отвечая на вопрос о возможных сложностях, связанных со строительством велодорожки, Борис Елкин сказал, что он против использования проезжей части для велотранспорта.

По его словам, на Рижском проспекте есть хорошие места для устройства велодорожек. Например, от улицы Юбилейной до улицы Народной широкий тротуар, а в сторону Четырех углов местами узко, и часть территории относится к торговым комплексам, поэтому нужно будет захватить часть газона.

По словам Бориса Елкина, главное, чтобы был закольцованный маршрут. Возможно, где-то велодорожку отметят на тротуаре знаками и разметкой, а где-то придется перекладывать брусчатку.