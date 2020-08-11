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Вялодорожки Пскова - активисты «Убитых дорог» оценили городской веломаршрут

Движение «Убитые дороги» опубликовало на своем YouTube-канале видеоролик, в котором активисты попытались проехать по веломаршрутам Пскова. «Вместе с велосипедистами мы проехали по велодорожкам из буклета «На велосипеде по Пскову», который разработала администрация города. По ходу маршрута мы решили, что это не велодорожки, а вЯлодорожки», - говорится в описании к видеоролику.

Лидер «Убитых дорог» и депутат Госдумы РФ Александр Васильев рассказывает, что общественники решили проверить, как видит региональный комитет по туризму и градоначальники велоинфраструктуру областного центра. «У нас сегодня квест - найди велодорожку в Пскове», - пошутил парламентарий.

Сам он, к слову, тестировал псковские велодорожки не на велосипеде, а не электросамокате.

Судя по видеоряду, общественный тест начался на территории Финского парка. Активисты обратили внимание на отсутствие внятной разметки, указательных знаков на велодорожках, а также на обилие конфликтных зон между пешеходными и велозонами.

Кроме того, активисты указали, что схема на карте буклета «На велосипеде по Пскову» не всегда соответствует реалиям. «Пользоваться этим веломаршрутом, к сожалению, нельзя», - сделали вывод общественники.

Александр Васильев в свою очередь отметил, что велодорожки должны быть транспортными, а не только туристическими, чтобы псковичи могли их использовать, например, для того, чтобы добираться до работы или дома на велосипеде.