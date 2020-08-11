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Дорогу Глоты - Весна-80 в Псковском районе доделает субподрядчик

Автодорогу Глоты - Весна-80 в Псковском районе будет доделывать субподрядчик. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин на пресс-конференции 13 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: https://vk.com/za_rulem60

«Подрядная организация не совсем справилась со своими обязанностям. Не местная из Санкт-Петербурга пришла. Сейчас ведем переговоры, нашли субподрядчика, который будет выполнить работу уже не в срок, а качественно», - сказал Борис Елкин.

Дорога Череха – Высоцкое – с/т «Весна-80» (официальное название) в Псковском районе ремонтируется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Планируются восстановление асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин, ремонт водопропускных труб и автобусных остановок. В порядок приводится 4,3 км дороги от деревни Глоты до садоводческого товарищества «Весна-80».

Подрядчик - ООО «Меридиан». Заказчик ремонта – ГБУ ПО «Псковавтодор».

Изначально срок окончания работ по контракту - 3 августа. Сейчас срок продлен.