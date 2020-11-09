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Эксперты отклонили предложения об установке «лежачих полицейских» на нескольких улицах Пскова

Комиссия по безопасности дорожного движения в Пскове отклонила несколько предложений об установке искусственных дорожных неровностей. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, решения приняты на городской комиссии по БДД 11 ноября.

В частности, в одном обращении предлагалось ограничить скорость на улице Конной у дома №6, недалеко от городской библиотеки. Предложение было обусловлено близостью парковой зоны. В результате рассмотрения предложение было отклонено, так как по словам экспертов на данном участке нет скоростного режима. Из-за припаркованного транспорта автомобили пропускают друг друга, таким образом нет смысла сдерживать поток. По мнению представителя ГИБДД, неприемлемо ставить искусственные неровности вне перехода, наоборот, необходимо направлять пешеходов к месту перехода.

Также отклонено было предложение об установке искусственных дорожных неровностей у дома №31а по Октябрьскому проспекту.

Рассмотрено обращение уполномоченного по правам ребенка в Псковской области Наталии Соколовой об установке искусственных дорожных неровностей на улице Плехановский посад в районе домов №67 и №69 и у детского сада «Родничок» на улице Юбилейной, 54.

Отметим, что на Плехановский посад будет организован выезд экспертов, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте. По словам представителя ГИБДД Владимира Кириллова, нужно обустроить пешеходный переход в районе «выхода» с пешеходного моста.

Предложение о «лежачих полицейских» у дома №54 на улице Юбилейной было отклонено.

Не нашло поддержки и предложение об установке искусственных дорожных неровностей на улице Ипподромной у домов №39 и № 41. Возможный вариант решения проблемы – ограничение скорости движения до 40 км в час.