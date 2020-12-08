АвтоМир / Дороги

Ремонт 22 километров Гдовского шоссе за 432 миллиона рублей проведет «АБЗ-ДОРСТРОЙ»

Стал известен победитель дорожного аукциона на ремонт автомобильной дороги Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп на участках км 86+900 – км 100+400, км 114+800 – км 123+500 в Гдовском районе Псковской области. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, заявка соответствует требованиям. Победителем признано АО «АБЗ-ДОРСТРОЙ». Цена контракта – 432 млн 427 тыс. 881,60 рублей.

Как сообщалось ранее, источник финансирования реализации проекта - средства регионального бюджета.

Длина ремонтируемого участка – 22,2 км. Ширина проезжей части – 7 метров. Число полос движения – 2.

Провести ремонтные работы планируется до 14 сентября 2021 года.

Напомним, в 2020 году выполнен ремонт другого участка трассы Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино - Краколье длиной 22,4 км. Он стал самым протяженным объектом национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 2020 года в Псковской области. Ремонт проводило АО «Буер», комплекс работ оценили на сумму более 318 млн рублей.