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У властей Пскова остаются нарекания к подрядчикам по уборке улиц

В этом году между властями и подрядными организациями, занимающимися уборкой улиц, налажен конструктивный диалог, считает заместитель главы администрации Пскова Елена Жгут. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

«Именно уборкой города мы, как заказчики, не можем быть в полной мере довольны. Где-то они оперативно исправляются и убирают, где-то - несколько дольше. Конечно, у нас есть ряд нареканий к обеим подрядным организациям», - поделилась Елена Жгут.

Запсковье и Завеличье убирает «СитиИнвестГрупп», центр - ГБУ ПО «Управление автомобильных дорог Псковской области», к которому возникают вопросы. В начале года у подрядчика не хватало техники, трудовых ресурсов, навыка уборки города, потому что организация занималась и сейчас продолжает заниматься строительством дорог. Но, по словам Елены Жгут, к концу года взаимодействие наладилось.

Кроме того, в администрации города работает Контрольное управление и отдел УГХ, которые ежедневно занимаются приемкой выполненных работ, обозначая существующие недостатки, которые подрядные организации оперативно устраняют.

«Говорить, что город в идеальном порядке, пока еще рано, идеала мы не достигли», - подытожила Елена Жгут.