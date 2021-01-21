АвтоМир / Дороги

«Лежачих полицейских» установят в мае на улице Лесной в Пскове

В управлении городского хозяйства администрации Пскова ответили на обращения граждан по вопросу правомочности возведения ограждения по периметру территории, принадлежащей Псковскому агротехническому колледжу.

Как пояснили Псковской Ленте Новостей в управлении, установка ограждения произведена в соответствии с предписанием в рамках выполнения требований действующего законодательства по антитеррористической защищенности.

В УГХ также добавили, что в рамках обеспечения безопасности пешеходов при движении по улице Лесной в мае 2021 года при благоприятных погодных условиях планируется установка искусственных дорожных неровностей.