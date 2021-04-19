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Новый асфальт укладывают специалисты «Псковских тепловых сетей»

Муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» организовало в Пскове укладку нового асфальта, взамен демонтированного. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

«Мы проводим асфальтирование тех мест, где нам пришлось зацепить асфальтное покрытие дворовых территорий и проезжих частей. Многие сейчас задаются вопросом, почему мы асфальтируем участки самостоятельно, разве так можно? Да, так можно и даже нужно, но делаем это сами, и на это есть ряд причин. Мы писали, что крупные участки мы отдаем для работы подрядным организациям, а маленькие участки ремонтируем сами, для этого у нас имеется необходимая техника и специалисты», - объяснили в пресс-службе.

Так, работники участка №6 укладывали асфальт по следующим адресом: улица Николая Васильева, у дома №69; улица Алтаева, у дома №9; улица Труда, у дома №31 и улица Труда, у дома №28. Участок №7 вел работы по следующим адресам: Октябрьский проспект, у дома №38; улица Металлистов, у дома №4а; улица Стахановская, у домов №7 и №1; улица Советская, у дома №44; улица Советская, у дома №44 и улица Гражданская у домов №26 и №25.

«Наше предприятие неоднократно обещало жителям, что мы все вернем в исходное состояние, и даже немного лучше. Мы держим свое слово», - подчеркнули в ПТС.