←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
в чем подвох с ремонтом у гаражных мастеров
в МРЭО Живая очередь
Почему нужно менять резину сейчас?
вот кто всех дешевле
Правила замены масла
Какой автомобиль надежнее?
да-да уже встаю
Янушка Сейчас
Автобус в новый район
Как это? Кольца не будет?
Все ограничения движения
Новые штрафы Для псковичей
Остановку? Да пусть переносят
Обязательно бахнем Но потом
ещё Дороги 19.04.2021 14:2816 Временный мост построят в Пскове на время капремонта Ольгинского 22.04.2021 08:120 Новый асфальт укладывают специалисты «Псковских тепловых сетей» 21.04.2021 20:570 Финансирование продолжения строительства Северного обхода составит 4,8 млрд рублей на 3 года 21.04.2021 17:152 Общественник заявил о незаконности ремонта на Октябрьском проспекта в Пскове 21.04.2021 14:190 Убирающих машины на время уборки псковских водителей поблагодарили за понимание 21.04.2021 11:302 В Пскове ликвидирован пешеходный переход на Октябрьском проспекте
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

Новый асфальт укладывают специалисты «Псковских тепловых сетей»

22.04.2021 08:12|ПсковКомментариев: 0

Муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» организовало в Пскове укладку нового асфальта, взамен демонтированного. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

«Мы проводим асфальтирование тех мест, где нам пришлось зацепить асфальтное покрытие дворовых территорий и проезжих частей. Многие сейчас задаются вопросом, почему мы асфальтируем участки самостоятельно, разве так можно? Да, так можно и даже нужно, но делаем это сами, и на это есть ряд причин. Мы писали, что крупные участки мы отдаем для работы подрядным организациям, а маленькие участки ремонтируем сами, для этого у нас имеется необходимая техника и специалисты», - объяснили в пресс-службе.

Так, работники участка №6 укладывали асфальт по следующим адресом: улица Николая Васильева, у дома №69; улица Алтаева, у дома №9; улица Труда, у дома №31 и улица Труда, у дома №28. Участок №7 вел работы по следующим адресам: Октябрьский проспект, у дома №38; улица Металлистов, у дома №4а; улица Стахановская, у домов №7 и №1; улица Советская, у дома №44; улица Советская, у дома №44 и улица Гражданская у домов №26 и №25.

«Наше предприятие неоднократно обещало жителям, что мы все вернем в исходное состояние, и даже немного лучше. Мы держим свое слово», - подчеркнули в ПТС.

Теги: #псков #птс #Псковские тепловые сети
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
При какой цене на бензин и ДТ вы откажетесь от автомобиля?
В опросе приняло участие 287 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
22.04.2021, 08:120 Новый асфальт укладывают специалисты «Псковских тепловых сетей» 22.04.2021, 07:150 Количество нелегальных такси в России вырастет в случае повышения тарифов ОСАГО 21.04.2021, 21:230 Житель Себежского района повторно сел пьяным за руль и сломал забор 21.04.2021, 20:570 Финансирование продолжения строительства Северного обхода составит 4,8 млрд рублей на 3 года
21.04.2021, 17:382 В Пскове полиция проверила стекла легковых автомобилей. ФОТО 21.04.2021, 17:152 Общественник заявил о незаконности ремонта на Октябрьском проспекта в Пскове 21.04.2021, 14:190 Убирающих машины на время уборки псковских водителей поблагодарили за понимание 21.04.2021, 11:480 Нетрезвых водителей повторно задержали в нескольких районах Псковской области
21.04.2021, 11:302 В Пскове ликвидирован пешеходный переход на Октябрьском проспекте 21.04.2021, 10:500 Участок улицы Труда в Пскове закроют для движения автотранспорта 24 апреля  21.04.2021, 10:170 Старое покрытие срезают на дороге Опочка – Красногородск – граница с Латвией 21.04.2021, 09:520 Дополнительные автобусы пустят на кладбища в Пскове
20.04.2021, 22:200 Велосипедист пострадал в ДТП в Себеже 20.04.2021, 21:491 После ремонта на дублере улицы Инженерной водителям запретят некоторые маневры 20.04.2021, 20:550 Интерактив: Пофигизм 80-го уровня 20.04.2021, 20:462 Большую парковку устроят на улице Инженерной во время ремонта
20.04.2021, 20:201 Депутат Денис Иванов предложил изменить режим работы светофора на Инженерной 20.04.2021, 17:593 В Пскове нет перекрестков для перехода дороги по диагонали - власти 20.04.2021, 16:500 Автомобили мешают уборке тротуаров в деревне Родина — Андрей Тарасов 20.04.2021, 13:370 Сбер запустил продажи ОСАГО в отделениях по всей стране
20.04.2021, 13:281 Пенсионерку сбил водитель «‎‎Хендая» на Рижском проспекте в Пскове 20.04.2021, 13:140 Реверсивное движение сохранится на участке улицы Чудской на время ремонта 20.04.2021, 12:204 Интерактив: Грязные автобусы 20.04.2021, 08:230 Изменения в ПДД попали под регуляторную гильотину
19.04.2021, 17:221 На время реконструкции Ольгинского моста изменятся маршруты автобусов 19.04.2021, 17:130 Большинство участников опроса ПЛН поддержали закон об ограничении работы в такси судимым 19.04.2021, 15:540 Ольгинский мост после реконструкции останется четырехполосным 19.04.2021, 15:200 60 дорожных рабочих ремонтируют Гдовскую трассу
19.04.2021, 14:553 В Пскове объяснили выбор места для строительства временного моста 19.04.2021, 14:2816 Временный мост построят в Пскове на время капремонта Ольгинского 19.04.2021, 11:270 Два «Форда» под управлением нетрезвых водителей остановили псковские полицейские 19.04.2021, 10:030 В Бежаницах мотоциклист врезался в разворачивающийся ВАЗ
19.04.2021, 09:200 Контроль над дорожными знаками вернут МВД 19.04.2021, 08:470 Почти 2000 нарушений выявили на дорогах Псковской области за неделю 19.04.2021, 07:150 Псковский мотоциклист погиб в ДТП в Ленинградской области 18.04.2021, 21:560 «При какой цене на топливо вы откажетесь от автомобиля?» - тема нового опроса в «Автомире»
18.04.2021, 17:470 Подросток на велосипеде столкнулся с автомобилем в Стругах Красных 18.04.2021, 17:131 Интерактив: Светофор на Юбилейной ставит рекорды 17.04.2021, 16:530 Смертельное ДТП произошло на трассе Р-23 в Псковской области 17.04.2021, 14:140 ГИБДД напомнила псковичам об опасности тонировки автомобилей
17.04.2021, 12:590 Автоинспекция проинформировала псковичей о порядке предоставления госуслуг 16.04.2021, 21:470 Вторник и суббота оказались самыми загруженными днями в псковской ГИБДД 16.04.2021, 17:460 Фрезерование проезжей части идет на улице Алтаева в Пскове 16.04.2021, 16:570 Автобус №22 начнет курсировать по улице Юности с 23 апреля
16.04.2021, 16:560 Пассажирка пострадала в столкновении двух автомашин в Пскове. ФОТО 16.04.2021, 16:252 С 23 апреля автобус №30 начнет ходить по Коммунальной 16.04.2021, 16:201 Алексей Севастьянов: Мы не можем лишать жителей отдаленных районов комфортной городской среды 16.04.2021, 15:311 Четыре участка федеральных дорог в Псковской области стали безопаснее
16.04.2021, 15:260 Порховича осудили за использование поддельных водительских прав 16.04.2021, 13:060 На улице Чудской завершен монтаж бортового камня 16.04.2021, 12:460 Водитель пострадал при обгоне в Стругах Красных 16.04.2021, 10:470 На улице Новгородской в Пскове станет светлее
15.04.2021, 20:501 Великолукские волонтеры оценили качество ремонта дворов 15.04.2021, 19:260 В Новоржеве решают вопрос возможности ремонта проблемных участков дорог и тротуаров 15.04.2021, 17:520 Депутаты Псковской гордумы обсудили благоустройство округа №3 15.04.2021, 17:430 Разбитый дворовый проезд на улице Инженерной в Пскове занесли на «Доску позора»
15.04.2021, 17:380 Комплексная уборка после зимы продолжается на улично-дорожной сети Пскова 15.04.2021, 16:150 Три участка ремонтируют по «дорожному» нацпроекту на трассе Порхов – Успенье 15.04.2021, 15:420 ВТБ готов принять участие в новой программе льготного автокредитования 15.04.2021, 14:540 ДТП с участием автобуса произошло напротив «Империала» в Пскове
15.04.2021, 11:360 Движение на Октябрьском проспекте в Пскове больше перекрывать не планируют 14.04.2021, 22:160 Великолукские байкеры помогли ГИБДД провести акцию 14.04.2021, 19:341 Улицы Алехина и Техническую в Пскове приведут в порядок в 2022 году 14.04.2021, 19:260 В псковском ПФР рассказали, как получить доступ к льготной парковке для инвалидов
14.04.2021, 18:020 Девушку сбили в районе моста имени 50-летия Октября в Пскове 14.04.2021, 17:290 Опубликовано видео ДТП с участием «Умного автобуса» в Пскове 14.04.2021, 16:370 «Умный автобус» попал в ДТП на улице Коммунальной в Пскове 14.04.2021, 14:340 ДТП рядом с мебельным магазином на Народной затрудняет движение
14.04.2021, 14:150 У дома по улице Юбилейной в Пскове планируют организовать парковку 14.04.2021, 14:000 Цены на бензин выросли в Псковской области в марте 14.04.2021, 13:270 На улице Чудской в Пскове срезают старое покрытие 14.04.2021, 13:153 Около 1,5 млрд рублей может получить дополнительно Псковская область на ремонт дорог
14.04.2021, 12:211 Дорогу на Самолву намерены привести в порядок за несколько лет 14.04.2021, 12:090 Движение транспорта перекроют на улице Свердлова в Пскове 16 апреля 14.04.2021, 09:432 Александр Братчиков проверил качество уборки улиц Пскова 14.04.2021, 08:159 Дороги в России планируют сделать высокоскоростными к 2030 году
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.