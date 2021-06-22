Улицы Пскова адаптируют для инвалидов по нацпроекту

Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в этом году в Пскове приведут в нормативное состояние для беспрепятственного передвижения маломобильных людей 10 участков шести улиц и три площади. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
Заниженные бордюры, удобные съезды, пандусы, тактильная плитка у пешеходных переходов ― все это жизненно необходимо для людей с ограниченными физическими возможностями. В Пскове переоборудование ожидает 10 участков шести улиц Инженерной, Бастионной, Чудской, Алтаева, Трохина, Кузбасской Дивизии, Октябрьский проспект и три площади (Октябрьская, Ленина и Победы). Здесь идут активные дорожные работы, и доступной среде уделяется особое внимание, отметили в комитете.
Всего в 84 субъектах России подрядные организации приведут в нормативное состояние более 1100 дорожных объектов, обеспечивающих беспрепятственное передвижение для людей с ограниченными физическими возможностями. Кроме того, в городские агломерации поступят 412 автобусов и троллейбусов, оснащенных специальным оборудованием для маломобильных пассажиров, добавили в комитете.