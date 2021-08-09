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«Лежачий полицейский» появится на проблемном перекрестке в Пскове

Искусственную дорожную неровность установят на улице Ижорского Батальона в Пскове, на пересечении с региональной дорогой Псков – Писковичи – Муровицы. Об этом сообщил заместитель начальника управления городского хозяйства Александр Грацкий 11 августа на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

ИДН будет установлена в тестовом режиме. «Не со всех сторон, а со стороны города», - уточнил Александр Грацкий.

И. п. главы администрации Пскова Борис Елкин отметил, что вопрос долго обсуждался. Это проблемный участок на стыке региональной и городской дорог. «Если менять приоритеты, то это ни к чему хорошему не приведет», - сказал он. Основная проблема состоит в том, что со стороны города транспорт небезопасно движется в прямом направлении, и искусственные неровности притормозят движение в этом направлении.

Представитель «Убитых дорог» Всеволод Степанов предложил разрешить поворот налево с дороги Псков – Гдов в сторону памятника Александру Невскому на Соколихе, чтобы была возможность объезда перекрестка. До ремонта можно было повернуть налево, сейчас маневр запрещен. Борис Елкин заметил, что развязку специально строили, чтобы «уйти» от левого поворота, и предложение общественника выходит за пределы компетенции комиссии.

На перекрестке улицы Ижорского Батальона и дороги на Писковичи неоднократно происходили столкновения автомашин, зафиксированы ДТП с участием общественного транспорта.