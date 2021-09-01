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В Пскове отремонтировали улицу в рамках муниципальной программы

Проезжую часть улицы1-ой Поселочной в Пскове отремонтировали в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

На этой неделе специалисты управления городского хозяйства проверили качество ремонта проезжей части улицы 1-ая Поселочная, протяженность которой составляет порядка 500 метров.

За время ремонта на этом объекте строители заменили бордюрный камень и дорожное полотно, отремонтировали тротуары, установили новые люки, дорожные знаки и «лежачего полицейского», а также нанесли разметку. Приводила в порядок дорогу подрядная организация ООО «Спецдор-60». Заказчиком выступило управление городского хозяйства администрации Пскова.

Заместитель начальника УГХ Александр Грацкий отметил, что на одной стороне улицы 1-ой Поселочной в следующем году организуют тротуар до дома №5, а также оборудуют пешеходный переход, который соединит эту часть улицы с уже существующим тротуаром с другой стороны. Эти работы планируется провести в рамках обустройства тротуаров по улице Советской Армии.