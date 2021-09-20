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В Пскове хотят «уйти» от нерегулируемых пешеходных переходов

В ГИБДД поддерживают переход от нерегулируемых переходов к переходам со светофорами. Об этом на пресс-конференции ПЛН сообщил заместитель начальника регионального УГИБДД УМВД России Юрий Шестаков

Ряд нерегулируемых пешеходных переходов в Пскове ликвидировали, а вместо них сделаны переходы со светофорами, в связи с этим сократилось количество наездов на пешеходов, заметил Юрий Шестаков.

«Это все нацелено на то, чтобы разделить транспортные потоки и, соответственно, чтобы не было точек соприкосновения, не было происшествий, не было травм», - сказал заместитель начальника.

Напомним, аварийность на дорогах в Псковской области снизилась на 19% с начала текущего года. По данным замначальника регионального УГИБДД Юрия Шестакова, в результате ДТП погибли 66 человек, были ранены 667 человек.