В Пскове хотят «уйти» от нерегулируемых пешеходных переходов

В ГИБДД поддерживают переход от нерегулируемых переходов к переходам со светофорами. Об этом на пресс-конференции ПЛН сообщил заместитель начальника регионального УГИБДД УМВД России Юрий Шестаков
Ряд нерегулируемых пешеходных переходов в Пскове ликвидировали, а вместо них сделаны переходы со светофорами, в связи с этим сократилось количество наездов на пешеходов, заметил Юрий Шестаков.
Напомним, аварийность на дорогах в Псковской области снизилась на 19% с начала текущего года. По данным замначальника регионального УГИБДД Юрия Шестакова, в результате ДТП погибли 66 человек, были ранены 667 человек.