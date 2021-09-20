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Пешеходный мост построят между озерами в Псковской области за 35 млн рублей

Пешеходный мост планируют построить через протоку между озерами Городечное и Усвятское в Усвятах. Соответствующая информация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядной организации необходимо провести проектные и строительно-монтажные работы. Протяженность участка проектирования (в том числе подходные пути и мост) — 500 м. Основной пролет составит ориентировочно 70 м. Ширина прохожей части — 2,25 м. Ограждение — перильное. Требуется освещение.

Строительно-монтажные работы необходимо закончить до 24 декабря 2021 года. Срок ввода в эксплуатацию запланирован на 31 декабря. Аукцион по определению подрядной организации состоится 7 октября.

Предельная стоимость строительства — 35 млн 35 тысяч рублей. В стоимость входят выполнение проектных работ, прохождение государственной экспертизы, выполнение строительно-монтажных работ.

Заказчик работ — администрация городского поселения «Усвяты».