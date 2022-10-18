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Движение перекроют на трассе Р-23 в направлении Петербурга на 20 минут

На федеральной трассе Р-23 в Ленинградской области полностью перекроют движение в направлении Санкт-Петербурга. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Карта здесь и далее: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

«На 52-м километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь в районе деревни Большие Колпаны Большеколпанского сельского поселения Гатчинского района Ленинградской области будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта», - говорится в сообщении.

Дата полного перекрытия движения: в ночь с 19 на 20 октября. Время перекрытия: 1:00 – 1:20.

«В связи с производством работ по установке П-образной металлической опоры, предназначенной для размещения на ней знаков переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением, будет полностью перекрываться движение автомобильного транспорта на федеральной трассе Р-23 в направлении Санкт-Петербурга. Движение в направлении Пскова будет осуществляться в штатном режиме по трём полосам» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утверждённой и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

На период полной остановки движения будут привлечены машины прикрытия, оборудованные комплексом технических средств организации дорожного движения, стробоскопами и светодиодными балками с индикацией жёлтого цвета.

«Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения. Данная мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период монтажа ригеля конструкции. Продолжительность перерыва движения не будет превышать 20 минут» - добавил Пузыревский.