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Дорожные работы на улице Лепешинского в Пскове вышли на завершающий этап

Дорожные работы на улице Лепешинского в Пскове вышли на завершающий этап. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Район "Лепеши" преображается. На завершающий этап вышли дорожные работы на улице Лепешинского. Подрядчик укладывает сегодня верхний слой асфальта. Захватит и проезд до улицы Шелгунова», - рассказал Борис Елкин.

Тротуары там уже сделаны. Законченный вид они приобретут, когда благоустроят зеленую зону, отметил градоначальник.

«Соседнюю улицу Солнечную не узнать. Здесь работы почти завершены. Осталось нанести разметку», - добавил Борис Елкин.

Общая протяженность обновленных дорог в микрорайоне составит в этом году более 1,3 км. А за два предыдущих года отремонтировали улицу 1-я Поселочная и построили 5 км новых тротуаров вдоль улицы Советской Армии, напомнил глава Пскова.