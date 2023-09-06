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Стройматериалы в дорожной отрасли подорожали на 10-15% — Владимир Кузь

Строительные материалы в дорожной отрасли подорожали на 10-15%. На отдельные позиции цены выросли сильнее, но это сезонные показатели. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области, заместитель председателя комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Владимир Кузь.

По информации УФАС, в Псковской области индивидуальный предприниматель выиграл контракт на поставку битума для ремонта дорог, но не смог выполнить контракт в полном объеме по причине резкого повышения цены на битум. По его словам, она увеличилась на 100% на момент исполнения контракта.

Владимир Кузь пояснил, что цена на битум — сезонная. И подрядчик, скорее всего, не учитывал этого на момент заключения контракта.

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«Затрудняюсь ответить, когда предприниматель выиграл аукцион. Если выиграл в феврале, действительно, цена по сравнению с февралем увеличилась на 80% точно. Эта динамика подорожания ежегодная. В феврале цена на битум одна, а в летний сезон, в разгар дорожных работ, она всегда растет. Это надо было предусмотреть предпринимателю, участвуя в этом аукционе. Это как с бананами, они же тоже имеют свойство сезонной цены. То же самое с битумом», - заметил Владимир Кузь.

По его словам, в этом году тем не менее наблюдаются сложности с поставкой битума, потому что дорожные компании в основном закупают его на московском заводе «Кириши-Битум», и перебои с поставками связаны с ремонтными работами на предприятии.

«Материалы тоже немного дорожают, но не на 100%, а в рамках 10-15%. Это связано с импортными комплектующими дробильных установок и с увеличением тарифа РЖД. Основания проблема — это тариф РЖД. Он, мягко говоря, очень высокий», - поделился Владимир Кузь.

Он добавил, что, несмотря на рост цен, все дорожные подрядчики в регионе продолжают работу.