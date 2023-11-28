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43% псковских дорог будут соответствовать нормативам по итогам года

По итогам 2023 года доля протяженности региональных дорог, находящихся в нормативном состоянии, будет составлять 43,2%. С учетом разработанной пятилетней программы дорожных работ указанный показатель планируется довести к концу 2025 года до 47,2%. Об этом в ходе парламентского часа на 26-й сессии Псковского областного Собрания 30 ноября сообщил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

На работы по строительству и реконструкции региональных автодорог в 2023 году направлено 1 млрд 736 млн руб. Завершены работы по реконструкции участков автодороги Гверстонь - Крупп - Кулье в Печорском районе протяженностью 11,9 км. В ближайшее время завершится реконструкция моста через реку Толбица на автодороге Малая Толбица - Большая Толбица в Псковском районе.

Также в регионе реализуется комплекс работ по повышению безопасности дорожного движения, на эти цели предусмотрено 339 млн руб. В текущем году выполнены работы по:

• нанесению горизонтальной дорожной разметки на 1811 км автодорог, а также восстановление дорожной разметки в рамках гарантийных обязательств;

• устройство и замена оцинкованного металлического барьерного ограждения общей протяженностью 10,3 км;

• устройство искусственного освещения и тротуаров протяженностью 1,2 км;

• обустройство пешеходных переходов на автодорогах вблизи образовательных учреждений в количестве 36 искусственных неровностей и 13 светофорных объектов Т-7;

• установка элементов освещения на пешеходных переходах и автобусных остановках в количестве 48 объектов.