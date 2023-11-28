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Псковские власти обозначили проблемы при реализации дорожного нацпроекта

Основной проблемой, связанной с реализацией национального проекта «Безопасные качественные дороги», является наличие фактов срывов подрядными организациями графиков производства работ, установленных контрактами. Об этом в ходе парламентского часа на 26-й сессии Псковского областного Собрания 30 ноября заявил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Так, по состоянию на 27 ноября не завершены работы по 8 из 48 объектов. Станислав Стармолотов уточнил, что указанные обстоятельства могут быть связаны как с переоценкой подрядными организациями своих сил и возможностей, так и с объективными обстоятельствами (нехватка рабочей силы, логистические трудности в поставке материалов, недоступность запчастей для импортной техники и прочее). Подобные объекты сопровождаются заказчиками дорожных работ в ручном режиме и находятся на особом контроле. «По итогам года планируется исполнение в полном объеме всех установленных нацпроектом целевых показателей», - подчеркнул докладчик.