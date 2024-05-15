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АвтоМир / Дороги

Движение на нескольких участках трассы Р-23 ограничат 16 мая для дорожных работ

15.05.2024 16:52|ПсковКомментариев: 0

Движение на нескольких участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь в Ленинградской области ограничат 16 мая в связи с дорожными работами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад». 

На участке с 42 по 50 км вводится ограничение скорости движения в оба направления с 9:00 до 18:00 для механической очистки и мойки краевой линии у разделительной полосы. 

На 32, 38, 42, 48, 53 км на транспортных развязках вводится ограничение скорости движения в оба направления с 9:00 до 18:00 для очистки и мойки СБО от пыли и грязи. 

На участке с 139 по 145 км вводится ограничение скорости движения в оба направления с 9:00 до 18:00 для ликвидации деформаций асфальтобетонного покрытия. 

Теги: #дороги
Источник: Псковская Лента Новостей
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