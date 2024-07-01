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Шесть дорог в Пустошкинском районе отремонтируют по требованию суда

По искам прокурора шесть дорог общего пользования отремонтируют в населенных пунктах Пустошкинского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокуратура провела проверки и установила, что эксплуатационное состояние шести автомобильных дорог не соответствует требованиям государственных стандартов, что создает угрозу для участников дорожного движения, их жизни, здоровью и имуществу.

В целях приведения автомобильных дорог в Пустошкинском районе в надлежащее состояние прокурор направил в суд соответствующие исковые заявления. Требования прокурора суд удовлетворил.