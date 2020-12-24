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АвтоМир / Общественный транспорт

Мигрантам могут запретить работу в такси

13.01.2021 21:32|ПсковКомментариев: 0

Минтруд рассмотрит вопрос о возможном ограничении на работу в такси для приезжих в Россию. С такой инициативой выступил депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин, пишет «Парламентская газета».

Соответствующее обращение он направил главе министерства Антону Котякову. В нем парламентарий указал на рост числа ДТП с участием такси. Он отметил, что в 2019 году количество происшествий на дорогах увеличилось на 60%, а уровень смертности - на 41%.

Анохин подчеркнул, что в 2020 году число аварий выросло на 25% по сравнению с предыдущим годом. По его словам, мигранты-таксисты часто нарушают правила, работая без сна и отдыха. Из-за этого они засыпают за рулем, создавая аварийные ситуации, пояснил депутат.

Кроме этого, он напомнил о случаях изнасилования иностранцами пассажирок, в том числе в Петербурге и в Москве.

«В связи с этим депутат попросил Котякова продумать меры, способные ограничить возможности трудоустройства таксистами для иностранцев», - пишет издание.

Парламентарий считает, что это также даст дополнительные рабочие места россиянам, что очень важно в условиях пандемии.

Теги: #такси #мигранты
Источник: Псковская Лента Новостей
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