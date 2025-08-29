АвтоМир / Происшествия

Суд арестовал водителя, сбившего ребенка в Пскове

Псковский городской суд удовлетворил ходатайство следователя СУ УМВД России по Псковской области о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу на 20 суток в отношении водителя, сбившего ребенка, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Мужчина обвиняется по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Инкриминируемое ему преступление связано с наездом на малолетнего пешехода в Пскове, в результате которого ребенок получил тяжкие травмы.

Изначально в отношении гражданина была избрана более мягкая мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Однако, как установило следствие, обвиняемый нарушил свои обязательства и скрылся от правоохранительных органов. В связи с этим мера пресечения была изменена на заключение под стражу.