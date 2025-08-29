←   ПЛН
АвтоМир / Происшествия

Повторно севшего за руль «под градусом» псковича задержала полиция

08.11.2025 13:40

В Пскове в ходе проведенных дорожной полицией мероприятий установлен водитель в состоянии алкогольного опьянения, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в областном центре днем 6 ноября у дома по Рижскому проспекту инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомашину Ford. Выяснилось, что этой иномаркой управлял находившийся «под градусом» пскович, 1998 года рождения. Автомобиль изъят. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы сроком до 2 лет.

Источник: Псковская Лента Новостей
