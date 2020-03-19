ещё

Три человека скончались в результате столкновения «Ауди» и фуры на трассе в Островском районе. ФОТО

Две иномарки столкнулись на улице Гоголя в Пскове

В Псковской области 35 человек погибли за два месяца в результате ДТП

В Великих Луках на путепроводе столкнулись иномарки, есть пострадавшие: ВИДЕО момента аварии

Единственный в Острове светофор снес автомобиль

Три человека скончались в результате столкновения «Ауди» и фуры на трассе в Островском районе. ФОТО