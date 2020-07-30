АвтоМир / Происшествия / ДТП

Нарушитель-таксист и водитель без прав пострадали в ДТП на Рижском проспекте

Два водителя пострадали в столкновении на Рижском проспекте. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе ГИБДД УМВД по Пскову, это произошло 11 августа в 21:30 на Рижском проспекте у дома 93.



Фото из группы Жесть по-псковски

Водитель «Хендай Элантра» (такси), мужчина 1962 года рождения, проезжая регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с автомашиной «Дэу Нексия», за рулем которой находился мужчина 1993 года рождения.Хендай двигался прямо в сторону Печор, «Дэу» выезжала с Балтийской.

Оба водителя пострадали, получили закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, ушибы теменной области. Оба осмотрены медиками, оставлены на месте. Водители трезвые.

При проверке оказалось, что водитель «Дэу Нексии» управлял автомашиной, будучи лишенным права управления. Данную меру к нему применили ранее за управление транспортом в состоянии опьянения.