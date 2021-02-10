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Водитель пострадал в Порховском районе после съезда в кювет и столкновения с деревом

Водитель съехал в кювет, а затем врезался в дерево 11 февраля в Порховском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Псковской области, съезд произошел около 2:55 на 170-м км трассы Р-56 Новгород - Псков.

По предварительным данным, водитель 1979 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ, на прямом участке автодороги не выбрал безопасную скорость для движения, в результате чего совершил съезд в правый кювет по ходу движения с последующим наездом на дерево.

В результате ДТП пострадал водитель.