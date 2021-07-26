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Убийца раскаялся в смертельном ДТП на Рижском проспекте, но отрицает угон

Обвиняемый в совершении смертельного ДТП на Рижском проспекте в Пскове признал свою вину в суде и раскаялся. При этом угон автомобиля он отрицает, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с заседания Псковского городского суда.

Прокурор настаивал на признании мужчины виновным по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), а также по статье 166 (угон автомобиля без цели хищения). Ранее мужчина уже отбывал наказание за убийство и был условно-досрочно освобожден. С учетом этих обстоятельств прокурор просил назначить ему наказание в виде 10 лет 6 месяцев заключения в колонии строгого режима и лишения водительских прав на 3 года.

Однако сторона защиты и сам подсудимый настаивали на том, что мужчина не угонял автомобиль. По версии защиты, потерпевшая сама отдала ему ключи от автомашины ее знакомой и попросила съездить в магазин за алкоголем. Потерпевшая отрицала факт употребления алкогольных напитков с обвиняемым и сообщала, что ключи от автомобиля он взял без ее ведома, пока она спала, а затем насмерть сбил велосипедистку и совершил еще один наезд на пешехода.

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Сторона защиты требует вынести оправдательный приговор по статье 166 и, с учетом смягчающих обстоятельств в виде признания вины подсудимым, назначить ему минимальное наказание по статье 264 УК РФ.

«Мне, действительно, жаль, что произошло ДТП. Если бы можно было, я бы все вернул назад. Но угон автомобиля я не совершал», - сказал подсудимый.

Напомним, дорожная авария произошла 15 августа 2020 года. У водителя 1993 года рождения, совершившего ДТП со смертельным исходом на Рижском проспекте, были зафиксированы признаки алкогольного опьянения.

Огласить приговор ему планируется 29 июля.

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Ранее мужчину также судили за кражу и убийство. 9 мая 2013 года он находился в квартире женщины 1923 года рождения. Во время ссоры он сначала сдавил ее шею, а потом нанес удар ножом в область шеи, в результате чего женщина скончалась. 20 мая 2013 года нетрезвый злоумышленник незаконно проник в квартиру убитой через незапертую входную дверь, украл оттуда телевизор и скрылся. За кражу и убийство пожилой женщины его отправили на 9 лет в колонию строгого режима, но в 2019 освободили условно-досрочно.