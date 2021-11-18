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В Пскове с начала года произошло 49 наездов на пешеходов

49 наездов на пешеходов зарегистрировано в Пскове за 10 месяцев 2021 года. В результате один человек погиб и 52 человек получили травмы различной степени тяжести. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, в прошлом году за аналогичный период произошло 67 ДТП, в которых три человека погибли и 66 человек пострадали

В темное время суток зарегистрировано 9 ДТП, и в них 11 человек получили ранения. Днем отмечено 40 случаев наезда на людей, одни человек погиб и 41 человек пострадал.

На нерегулируемых пешеходных переходах зарегистрировано 20 ДТП, в которых 21 человек получил ранения. На регулируемых пешеходных переходах произошло 10 происшествий, 12 человек пострадали. Вне пешеходных переходов случилось 19 ДТП, в результате один человек погиб, еще 19 пострадали.

По неосторожности самих пешеходов произошло 28,6% от всех ДТП с их участием. За указанный период зарегистрировано 14 ДТП, в том числе одно со смертельным исходом, 13 человек получили травмы. В прошлом году за аналогичный период зафиксировано 19 случаев наезда по неосторожности пешеходов, двое погибли и 17 были ранены.