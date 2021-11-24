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Пенсионер сломал ребро в результате ДТП в Великолукском районе

Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в Великолукском районе 24 ноября, пострадал человек. Об этом сообщает портал «Луки.ру».

Фото здесь и далее: «Луки.ру»

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 17.20 на 15-м километре автодороги Великие Луки — Невель. Водитель автомобиля «Хендай Верна», мужчина 1943 года рождения, выбрал небезопасную дистанцию до двигающегося впереди грузовика «Урал» с прицепом, которым управлял мужчина 1983 года рождения, в результате транспортные средства столкнулись.

Водитель «Хендая» получил телесные повреждения. Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, скальпированную рану лобной области и ушибленную рану височной области, а также закрытый перелом ребра со смещением.