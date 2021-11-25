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Молодой пскович на «Фольксвагене» устроил ДТП на Рижском проспекте

Молодой водитель за рулем «Фольксвагена» устроил ДТП на Рижском проспекте в Пскове 25 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову.

Дорожная авария произошла в 9.50 у дома №92. Пскович 2003 года рождения на автомашине «Фольксваген Вента» не выбрал безопасную дистанцию и врезался во впереди идущий автомобиль «Киа Спектра», за рулем которого был мужчина 1996 года рождения.

На месте работали сотрудники ГИБДД. Участники ДТП ожидают эвакуатор. Обстоятельства происшествия выясняются.