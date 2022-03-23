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Водитель бросил пострадавшего пассажира и скрылся после ДТП в Плюсском районе

Водитель бросил пострадавшего пассажира и скрылся после ДТП в Плюсском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото: УГИБДД УМВД России по Псковской области

23 марта в 21.00 в приемный покой Стругокрасненской межрайонной больницы за медицинской помощью обратился мужчина 1987 года рождения. Он пояснил, что ранее в этот же день около 0.30 он на пассажирском сиденье автомобиля ВАЗ-2108 ехал по дороге Вороново - Лосицы Плюсского района.

Водитель автомобиля, мужчина 1991 года рождения, не справился с управлением и транспортное средство съехало в правый кювет, где опрокинулось. Сам водитель скрылся с места ДТП.