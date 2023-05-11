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Суд отменил приговор сыну экс-депутата, сбившему двух полицейских в Великих Луках

Псковский областной суд отменил приговор сыну экс-депутата Великолукской городской Думы Игоря Павлюка, которого ранее признали виновным в применении насилия в отношении двух сотрудников полиции.

Фото: СУ СК России по Псковской области

Приговор отменили «в связи с существенным нарушением норм уголовно-процессуального закона». Дело направили на новое судебное разбирательство в ином составе в суд первой инстанции.

Инцидент произошел 17 мая 2022 года во дворе на проспекте Гагарина в Великих Луках, возле гаража. 43-летний водитель автомобиля BMW сбил двух оперативных сотрудников полиции, которые находились при исполнении служебных обязанностей.

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Великолукский городской суд ранее признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, но так как суд зачёл время содержания под стражей до 17 марта 2023 года, мужчину освободили из-под стражи в зале суда в связи с фактическим отбытием наказания.