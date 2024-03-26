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Мотоциклист пострадал в результате ДТП в Великолукском районе

Мотоциклист пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Великолукском районе 26 марта. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в ОГИБДД МО МВД России «Великолукский», авария случилась в 17.20 на 6-м километре автодороги Першино - Лычево.

Фото здесь и далее: ОГИБДД МО МВД России «Великолукский»

Столкнулись мотоцикл Honda под управлением мужчины 1981 года рождения и автомобиль Škoda, за рулем которого был водитель 1967 года рождения.

В результате ДТП телесные повреждения получил мотоциклист, ему диагностировали сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму, ушиб левой голени и ушиб брюшной полости. Мотоциклиста госпитализировали в Великолукскую межрайонную больницу.

Причина ДТП устанавливается, подробности выясняются.

В ГИБДД добавили, что мотоциклист был в мотошлеме. Участников дорожного движения призывали быть внимательными и напомнили, что начинается мотосезон.